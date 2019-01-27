Кількість затриманих під час протестів у Венесуелі досягла 791
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Число затриманих під час протестів у Венесуелі, які тривають з 21 січня, зросла до 791. З таким твердженням виступив у неділю на своїй сторінці в Twitter виконавчий директор правозахисної організації “Венесуельський кримінальний форум” Альфредо Ромеро, передає УНН.
“Станом на 27 січня 14.00 (20.00 Київ) „Венесуельський кримінальний форум“ зареєстрував 791 затримання в зв’язку з демонстраціями. Лише 23 січня було затримано 632 людини (це найбільше число затриманих за один день щонайменше з 1999 року)”, — вказав Ромеро.
Раніше повідомлялось, що у країні відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час протестів щонайменше 500 осіб було затримано, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.
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У Венесуелі проходять масові виступи проти чинного президента Ніколаса Мадуро. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд країни, проголосив себе виконуючим обов’язки президента. США і ряд інших країн заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.
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