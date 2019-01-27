Кількість затриманих під час протестів у Венесуелі досягла 791

КИЇВ. 28 січня. УНН. Число затриманих під час протестів у Венесуелі, які тривають з 21 січня, зросла до 791. З таким твердженням виступив у неділю на своїй сторінці в Twitter виконавчий директор правозахисної організації “Венесуельський кримінальний форум” Альфредо Ромеро, передає УНН.