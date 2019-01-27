У Венесуелі шкодують, що ЄС не зміг протистояти тиску США

“Венесуела рішуче відкидає декларацію Європейського союзу від 26 січня, яка свідчить про його рішення приєднатися до змови, організованої урядом Сполучених Штатів, враховуючи спробу висунути ультиматум Венесуелі в стилі колоніальних держав... Венесуела шкодує про те, що у Європейського союзу не вистачило сміливості протистояти тиску з боку уряду Сполучених Штатів”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті венесуельського МЗС.

Влада Венесуели також нагадала, що “легітимність і конституційність виборчих процесів, інститутів і влади Венесуели жодним чином не залежать від визнання, суджень або позицій будь-якого іноземної держави, тому їх зарозумілі вимоги не будуть мати ніякого відчутного ефекту”.

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У суботу голова уряду Іспанії Педро Санчес, президент Франції Емманюель Макрон, представник кабміну Німеччини Мартіна Фітц, а також міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант і глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявили, що їх країни визнають лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, якщо Ніколас Мадуро не оголосить про проведення виборів протягом восьми днів.

У той же день Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели в тому випадку, якщо Каракас не оголосить про організацію позачергових виборів згідно з положеннями 233 статті конституції Боліваріанської Республіки.

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Нагадаємо, вчора, 26 січня, військовий аташе Венесуели у Вашингтоні полковник Хосе Луїс Сілва заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Після чого лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо привітав рішення полковника Сільви визнати його президентом.

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