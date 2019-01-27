Військовий аташе Венесуели в США заявив про визнання Гуайдо виконуючим обов'язки президента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора, 26 січня, військовий аташе Венесуели у Вашингтоні полковник Хосе Луїс Сілва заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, передає УНН з посиланням на reuters.
Сілва заявив, що розриває відносини з урядом президента країни Ніколаса Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним.
Також Сілва розповів агентству reuters, що ще двоє консульських співробітників Венесуели в США визнають Гуайдо.
Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту 21 січня анулював Верховний суд, 23 січня проголосив себе виконуючим обов'язки президента. Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав інцидент спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.
Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН екстрено зібралася для обговорення кризи в Венесуелі. США і ряд інших країн (Франція, Іспанія, Нідерланди та інші - ред.) заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки.