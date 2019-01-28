Папа Франциск побоюється "кривавої бані" у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Папа Римський Франциск у понеділок заявив, що у жаху від того, що політична криза, що охопила Венесуелу, може перетворитися у "криваву баню". Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Чого я боюся? Кривавої бані", - сказав перший латиноамериканський понтифік на борту літака під час свого повернення з Панами, додавши, що "проблема насильства жахає мене".
Президент Венесуели Ніколас Мадуро і лідер опозиції Хуан Гуайдо - у боротьбі за владу з тих пір, як у минулу середу Гуайдо оголосив себе "виконувачем обов'язків президента" на тлі запеклих протестів через економічні проблеми у країні.
Протистояння розкололо міжнародне співтовариство на країни, які визнають Гуайдо як президента, включно зі Сполученими Штатами і низкою країн регіону, і тими, які все ще визнають Мадуро, включаючи Росію і Китай.
Перед вильотом з Панами Франциск закликав до "справедливого і мирного вирішення" кризи і сказав, що він молиться за результат, який брав би до уваги "повагу прав людини".
Видання відзначає, что Франциск "щосили намагався не приймати сторону у цьому питанні", хоча церква в Венесуелі дуже критично ставилася до соціалістичного режиму Мадуро в умовах економічного колапсу країни.
Нагадаємо, лідер опозиції Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі.