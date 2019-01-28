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Лідер опозиції Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Лідер опозиції Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Голова національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, закликав до нових протестів. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Акції проти уряду і президента Ніколаса Мадуро необхідно влаштувати 30 січня по всій країні, заявив Гуайдо в неділю.

Крім того, лідер венесуельської опозиції закликав владу Великої Британії не допустити доступу Мадуро до золотих резервів Венесуели на суму близько 1,3 млрд доларів США, які зберігаються в Банку Англії. Уряд Мадуро має намір продати золото і перевести отримані кошти в Центральний банк Венесуели, стверджує Гуайдо в листах до керуючого Банку Англії Марку Карні і британського прем'єр-міністра Терези Мей. У разі подібної транзакції гроші "будуть використані нелегітимним і клептократичним режимом Ніколаса Мадуро для придушення венесуельського народу і жорстокого поводження з ним", підкреслив лідер опозиції Венесуели.

Представники уряду Мадуро докладають зусиль для повернення в країну її золотих резервів з грудня 2018 року. Раніше Банк Англії відмовився офіційно коментувати ситуацію з венесуельськими активами. "Банк надає послуги зберігання золотих резервів цілій низці клієнтів і не коментує жоден з цих ділових контактів", - заявили його представники.

Мадуро офіційно вступив на посаду глави держави 10 січня 2019 року. Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль і Австралія. У ЄС висунули ультиматум Мадуро щодо виборів.

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