Колумбія спростувала дані про можливе розміщення військ США на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міноборони і МЗС Колумбії спростували інформацію про можливе розміщення 5 тис. військовослужбовців США на території країни. Про це в понеділок повідомила газета El Tiempo.
Джерела в оборонному відомстві Колумбії повідомили виданню, що переговорів про можливу присутність військ США на національній території не велося. Те ж їм сказали і в колумбійському МЗС.
Питання про відправку американського військового контингенту в Колумбію виникло після того, як в інтернеті з'явилася фотографія помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона на брифінгу про ситуацію в Венесуелі. На фотографії чиновник стоїть на трибуні з блокнотом, в якому видно два написи: "Афганістан - вітаємо діалог" і "5 тисяч військовослужбовців в Колумбію".
На питання журналістів про можливе військове втручання США в справи Венесуели Болтон відповів: "Всі варіанти розглядаються".
Нагадаємо, США закликають збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції.