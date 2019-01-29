Колумбія спростувала дані про можливе розміщення військ США на своїй території

Джерела в оборонному відомстві Колумбії повідомили виданню, що переговорів про можливу присутність військ США на національній території не велося. Те ж їм сказали і в колумбійському МЗС.

Питання про відправку американського військового контингенту в Колумбію виникло після того, як в інтернеті з'явилася фотографія помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона на брифінгу про ситуацію в Венесуелі. На фотографії чиновник стоїть на трибуні з блокнотом, в якому видно два написи: "Афганістан - вітаємо діалог" і "5 тисяч військовослужбовців в Колумбію".

На питання журналістів про можливе військове втручання США в справи Венесуели Болтон відповів: "Всі варіанти розглядаються".

Нагадаємо, США закликають збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції.