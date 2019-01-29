Колумбия опровергла данные о возможном размещении войск США на своей территории
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Минобороны и МИД Колумбии опровергли информацию о возможном размещении 5 тыс. военнослужащих США на территории страны. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.
Источники в оборонном ведомстве Колумбии сообщили изданию, что переговоров о возможном присутствии войск США на национальной территории не велось. То же им сказали и в колумбийском МИД.
Вопрос об отправке американского военного контингента в Колумбию возникло после того, как в интернете появилась фотография помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на брифинге о ситуации в Венесуэле. На фотографии чиновник стоит на трибуне с блокнотом, в котором видно две надписи: “Афганистан — приветствуем диалог” и “5000 военнослужащих в Колумбию”.
На вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы Болтон ответил: “Все варианты рассматриваются”.
Напомним, США призывают вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.