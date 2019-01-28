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США закликали Збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції

США закликали Збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. США закликають збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції. Про це заявив у понеділок на брифінгу для журналістів у Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає УНН.

“Ми сьогодні також закликаємо венесуельських військових і сили безпеки погодитися з мирною, демократичною та конституційною передачею влади. В деякій мірі це вже було зроблено. Військовий аташе Венесуели у Вашингтоні (Хосе Луїс Сільва) визнав президента (Хуана) Гуайдо (лідера опозиції Венесуели — ред.) кілька днів тому, а кілька годин тому консул Венесуели в Майамі Скарлет Саласар теж виступила на підтримку президента Гуайдо”, — сказав він.

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“Я підкреслюю, що США будуть вважати сили безпеки Венесуели відповідальними за безпеку всього дипломатичного персоналу США, Національної асамблеї і президента Гуайдо. Будь-яке насильство по відношенню до цих людей буде серйозним порушенням верховенства закону, і на нього буде дано серйозний відповідь”, — заявив Болтон.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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