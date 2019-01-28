США призвали вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. США призывают вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.
"Мы сегодня также призываем венесуэльских военных и силы безопасности согласиться с мирной, демократической и конституционной передачей власти. В некоторой степени это уже было сделано. Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне (Хосе Луис Сильва) признал президента (Хуана) Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы - ред) несколько дней назад, а несколько часов назад консул Венесуэлы в Майами Скарлет Саласар тоже выступила в поддержку президента Гуайдо", - сказал он.
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"Я подчеркиваю, что США будут считать силы безопасности Венесуэлы ответственными за безопасность всего дипломатического персонала США, Национальной ассамблеи и президента Гуайдо. Любое насилие по отношению к этим людям будет серьезным нарушением верховенства закона, и на него будет дан серьезный ответ", - заявил Болтон.
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.