Протести у Венесуелі: майже 900 осіб затримано

“Ми зареєстрували 896 затриманих з 21 по 27 січня, мова йде не тільки про маніфестантів, а й родичів військових, в даному випадку сержантів, які виступили проти уряду”, — сказав Ромеро.

За його словами, під вартою до сих пір залишається “51 неповнолітній”. Правозахисник також зазначив, що в даний час в Венесуелі налічується “973 політичних в’язнів”. Згідно з даними Управління комісара ООН з прав людини, в ході протестів з 22 січня в Венесуелі загинули не менше 40 людей.

Раніше повідомлялось про 791 затриманого.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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