Протесты в Венесуеле: почти 900 человек задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльские силовики задержали почти 900 человек в ходе антиправительственных выступлений в стране на прошлой неделе. Такие данные обнародовал в среду в эфире радиостанции Union Radio исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро, передает УНН.
"Мы зарегистрировали 896 задержанных с 21 по 27 января, речь идет не только о манифестантах, но и о родственниках военных, в данном случае сержантов, которые выступили против правительства", - сказал Ромеро.
По его словам, под стражей до сих пор остается "51 несовершеннолетний". Правозащитник также отметил, что в настоящее время в Венесуэле насчитывается "973 политических заключенных". Согласно данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.
Ранее сообщалось о 791 задержанном.
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
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26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.
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