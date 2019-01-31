Протесты в Венесуеле: почти 900 человек задержаны

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103153 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138058 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136071 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132252 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126434 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164404 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Протесты в Венесуеле: почти 900 человек задержаны

Протесты в Венесуеле: почти 900 человек задержаны

Киев  •  УНН

 • 8705 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльские силовики задержали почти 900 человек в ходе антиправительственных выступлений в стране на прошлой неделе. Такие данные обнародовал в среду в эфире радиостанции Union Radio исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро, передает УНН.

"Мы зарегистрировали 896 задержанных с 21 по 27 января, речь идет не только о манифестантах, но и о родственниках военных, в данном случае сержантов, которые выступили против правительства", - сказал Ромеро.

По его словам, под стражей до сих пор остается "51 несовершеннолетний". Правозащитник также отметил, что в настоящее время в Венесуэле насчитывается "973 политических заключенных". Согласно данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

Ранее сообщалось о 791 задержанном.

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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

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26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.

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