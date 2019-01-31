Еще трех журналистов задержали в Венесуэле - EFE
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Испанское информационное агентство EFE в среду сообщило о том, что венесуэльские власти задержали трех журналистов агентства, освещавших события в республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter издание.
"Власти Венесуэлы задержали трех журналистов агентства EFE", - отмечается в сообщении испанского СМИ.
Ранее УНН сообщал, что агентство EFE заявило о том, что его фотограф, колумбиец, который работает в столице Венесуэлы, перестал выходить на связь.
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Глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо заявил, что Богота внимательно отслеживает ситуацию и требует немедленно освободить гражданина страны.
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
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26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.
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