У Мексиці невідомі розстріляли радіоведучого

Як повідомляє видання, чоловік був убитий під час сніданку, інцидент стався в муніципалітеті Еміліано-Сапата.

У неділю журналісту мало виповнитися 69 років.

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Як повідомляв УНН, іспанське інформаційне агентство EFE повідомило про те, що 31 січня венесуельська влада затримали трьох журналістів агентства, які висвітлювали події в республіці.

Раніше УНН інформував, що у минулому році під час виконання професійних обов'язків було вбито 94 журналісти і працівника медіа. Це на 12 осіб більше, ніж у 2017 році. Таким чином 2018 рік привів до зміни діючого на протязі трьох років тренда на зменшення жертв серед журналістів.