У Мексиці невідомі розстріляли радіоведучого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Мексиці невідомі розстріляли радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса, який працював на станції Nuestra Region. Про це повідомляє УНН із посиланням на Excelsior.
Як повідомляє видання, чоловік був убитий під час сніданку, інцидент стався в муніципалітеті Еміліано-Сапата.
У неділю журналісту мало виповнитися 69 років.
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Як повідомляв УНН, іспанське інформаційне агентство EFE повідомило про те, що 31 січня венесуельська влада затримали трьох журналістів агентства, які висвітлювали події в республіці.
Раніше УНН інформував, що у минулому році під час виконання професійних обов'язків було вбито 94 журналісти і працівника медіа. Це на 12 осіб більше, ніж у 2017 році. Таким чином 2018 рік привів до зміни діючого на протязі трьох років тренда на зменшення жертв серед журналістів.