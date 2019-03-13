У Бразилії двоє підлітків розстріляли школярів і наклали на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Двоє підлітків відкрили вогонь у школі на південному сході Бразилії, застрелили щонайменше п'ятеро дітей і одного працівника, після чого вчинили суїцид. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Стрілянина сталася в 12:30 за Гринвічем, коли учні перебували на обідній перерві в школі в Сузано, недалеко від Сан-Паулу.
Повідомляється, що було вбито п'ятеро дітей і один службовець, ще кілька людей отримали поранення. Після нападу стрілки наклали на себе руки.
Уточнюється, що в закладі навчаються учні початкової та середньої шкіл.
Особи жертв і передбачуваних нападників поки не відомі, мотиви події з'ясовуються.
Як повідомляв УНН, у Мексиці невідомі розстріляли радіоведучого.