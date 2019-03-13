Стрельба в бразильской школе: убито 10 человек
Киев • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает издание Mail One, ссылаясь на слова местной полиции, передаёт УНН.
Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.
Кроме того, по данным издания, ещё 17 человек были ранены в результате стрельбы.
Информацию о десяти погиблих подтверждает и агентство AFP.
Как сообщал УНН, двое подростков открыли огонь в школе на юго-востоке Бразилии. Стрельба произошла в 12:30 по Гринвичу, когда ученики находились на обеденном перерыве в школе в Сузано, недалеко от Сан-Паулу. Уточняется, что в заведении обучаются учащиеся начальной и средней школ.