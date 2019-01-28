Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років

Напад з найбільшою кількістю жертв скоєний у жовтні в синагозі у місті Піттсбург в США, де стрілок вбив 11 людей. Крім того, у січні у Каліфорнії був вбитий студент, а у березні — 85-річна Мірей Кноль, яка пережила Голокост, була жорстоко вбита у своєму будинку в Парижі.

“Це найбільша кількість євреїв, які були вбиті в результаті антисемітських нападів після нападу на аргентинську єврейську громаду в 1990-х роках (у 1994 році внаслідок вибуху у єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі загинуло 85 осіб. — ред.)”, — йдеться у доповіді.

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У Великій Британії кількість антисемітських інцидентів вже другий рік поспіль досягла рекордного рівня. Зокрема, британська благодійна організація Community Security Trust нарахувала у 2018 році понад 100 антисемітських епізодів на місяць, чверть з яких виникла в соціальних мережах. У Франції кількість антисемітських нападів і погроз зросла на 69 відсотків після дворічного спаду. На відміну від попередніх років, антисемітське насильство у 2018 році було “очолене неонацистами та білими расистами”, йдеться у звіті.

При цьому, 70 відсотків нападів були визначені, як “антиізраїльські за природою”, а їхня кількість збільшилась після перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима та заворушень у Секторі Гази. Міністр з питань діаспори Ізраїлю Нафталі Бенет зазначив, що це є “відповідальність Ізраїлю, щоб допомогти мільйонам наших братів і сестер в діаспорі, які стикаються зі все більш антисемітськими злочинами”. Він закликав уряди в усьому світі “зайняти жорстку позицію проти ненависті до євреїв”.

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Згідно зі звітом “Всесвітнє розслідування та переслідування нацистських злочинців” Центра Сімона Візенталя в Єрусалимі, у період з квітня 2017 року до березня 2018 року одна людина була засуджена за злочини нацистської епохи, а ще три були обвинувачені.

Нагадаємо, Прем’єр Ізраїлю закликав світ до боротьби з антисемітизмом.