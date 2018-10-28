Премьер Израиля призвал мир к борьбе с антисемитизмом

"Мы призываем всех объединиться в борьбе с антисемитизмом везде, включая США, где он признан худшим из преступлений, но также имеем в виду и Западную Европу, где ведется борьба с проявлениями антисемитизма - особенно традиционного антисемитизма, что исходит от радикального ислама. На всех фронтах мы должны подняться и выступить против этого жестокого фанатизма. Он начинается с евреев, но никогда не заканчивается евреями", - заявил премьер-министр Израиля.

Напомним, нападение произошло в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат - суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя. 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских.

Позднее стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.

Стрелку, который убил 11 человек в американском Питтсбурге в американском штате Пенсильвания, предъявлено обвинение из 29 пунктов.