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Прем’єр Ізраїлю закликав світ до боротьби з антисемітизмом

Прем’єр Ізраїлю закликав світ до боротьби з антисемітизмом

Київ • УНН

 • 8517 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу від себе і від імені народу Ізраїлю висловив співчуття сім'ям загиблих в американському місті Піттсбург та закликав світ до боротьби з антисемітизмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv. 

"Ми закликаємо всіх об'єднатися в боротьбі з антисемітизмом всюди, включаючи США, де він визнаний найгіршим зі злочинів, але також маємо на увазі й Західну Європу, де ведеться боротьба з проявами антисемітизму - особливо традиційного антисемітизму, що виходить від радикального ісламу. На всіх фронтах ми повинні піднятися і виступити проти цього жорстокого фанатизму. Він починається з євреїв, але ніколи не закінчується євреями", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, напад стався в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою. 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських.

Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.

Стрілку, який вбив 11 людей в американському Піттсбургу в американському штаті Пенсильванія, висунуті звинувачення з 29 пунктів.

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