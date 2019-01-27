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Генсек ООН стурбований зростанням антисемітизму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. ООН завжди буде знаходитися на передньому плані боротьби з антисемітизмом і будь-якою іншою ідеологією ненависті. Про це заявив Генеральний секретар Організації Антоніу Гутерріш, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.

Так, в суботу, 26 січня, в історичній синагозі, розташованої на Парк-авеню в Нью-Йорку, відбулася церемонія, присвячена пам'яті жертв Голокосту. В ході свого виступу Гутерріш нагадав, як в минулому році озброєна людина увірвався в одну з синагог Піттсбурга і відкрив вогонь по її прихожанам з криками "всі євреї повинні померти".

За словами Гутерріша, це був самий кривавий напад на ґрунті антисемітизму в історії США.

"Тим не менш, з тих пір у нас було чимало приводів для занепокоєння", - підкреслив Генсек ООН.

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Він нагадав про те, як в минулому році розмалювали свастикою надгробки на єврейському кладовищі в Страсбурзі і закидали камінням вікна синагоги в Софії. Гутерріш також зазначив, що в 2017 році в США число нападів на ґрунті антисемітизму збільшилася на 57%, а в Європі 28% євреїв зазнали переслідувань в тій чи іншій формі.

"Антисемітизм знову підняв голову, і ситуація тільки погіршується", - підкреслив Генсек.

Він попередив про те, що символи і слогани нацистів і раніше поширені, а активісти повідомляють про існування сотні неонацистських і пронацистських організацій.

"Ми повинні навчити наших дітей любити до того, як інші навчать їх ненавидіти", - резюмував Гутерріш.

Нагадаємо, Прем'єр Ізраїлю закликав світ до боротьби з антисемітизмом .

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