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В Україні запустять інтерактивний проект "Бабин Яр"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Український інститут національної пам’яті презентує інтерактивний підручник "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії. Путівник для вчителя". Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті, повідомляє УНН.

"Український інститут національної пам’яті презентує інтерактивний підручник "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії. Путівник для вчителя". Він є складовою великого проекту з відновлення та збереження пам’яті про Бабин Яр, започаткованого Інститутом з 2016 року спільно із Українським центром вивчення історії Голокосту, Громадським комітетом для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Музеєм історії міста Києва та багатьма іншими учасниками", - йдеться у повідомленні.

Інтерактивний підручник формує середовище пам’ятання про трагедію поза контекстом "круглих" дат. Вчителі та учні зможуть на прикладі матеріалів виставки та документального фільму про Бабин Яр розглянути проблемні питання, пов’язані з пам’яттю про жертви Другої світової війни. Вони допоможуть також проводити інтерактивні уроки, виховні заходи, досліджувати особливості місцевої історії та пам’яті про Другу світову війну, розвивати критичне мислення та цікавість до історії, заохочувати вшанування пам’яті жертв Голокосту та інших жертв нацистських злочинів часів Другої світової війни.

Над методичною розробкою підручника працювала група висококваліфікованих вчителів історії та методистів з усієї України.

Нагадаємо, Центр дослідження визвольного руху та архів Служби безпеки України оприлюднили 36 свідчень киян, зібраних КДБ, про події Бабиного Яру.

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