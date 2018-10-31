Трамп відвідав синагогу в Піттсбурзі після стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок відвідав синагогу міста Піттсбург (штат Пенсільванія), де в суботу 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і ще кількох поранив, передає УНН із посиланням на Reuters.
Як зазначається, крім самого президента, вшанувати пам’ять жертв до місця трагедії прибули перша леді Меланія Трамп, дочка лідера країни Іванка Трамп, її чоловік Джаред Кушнер, а також рабин Піттсбурга Джеффрі Майерс і міністр фінансів Стівен Мнучін.
Президент і члени його сім’ї запалили свічку біля стін синагоги, а також поклали білі троянди у пам’ять про загиблих.
Слід зазначити, що навколо зібралися протестувальники. Вони кричали “Слова мають значення!” і “Трамп, забирайся додому!”, передає Associated Press.
Як раніше інформував УНН, у суботу вранці в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п’ятьох, включаючи трьох поліцейських. У нападника було три пістолети Glock 57 і напівавтоматична гвинтівка AR-15. Боуерс був поранений у перестрілці з поліцією і госпіталізований. Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія інформувала в суботу на своєму сайті про рішення висунути звинувачення по 29 пунктам щодо Боуерс, який постане перед судом 29 жовтня.