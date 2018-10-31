Трамп посетил синагогу в Питтсбурге после стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник посетил синагогу города Питтсбург (штат Пенсильвания), где в субботу 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ещё нескольких ранил, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, кроме самого президента, почтить память жертв к месту трагедии прибыли первая леди Мелания Трамп, дочь лидера страны Иванка Трамп, её муж Джаред Кушнер, а также раввин Питтсбурга Джеффри Майерс и министр финансов Стивен Мнучин.
Президент и члены его семьи зажгли свечу у стен синагоги, а также возложили белые розы в память о погибших.
Следует отметить, что вокруг собрались протестующие. Они кричали “Слова имеют значение!” и “Трамп, убирайся домой!”, Передает Associated Press.
Как ранее информировал УНН, в субботу утром в синагоге Tree of Life в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских. У нападающего было три пистолета Glock 57 и полуавтоматическая винтовка AR-15. Боуэрс был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам по Боуэрс, который предстанет перед судом 29 октября.