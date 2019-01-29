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Вбивці 11 людей в синагозі Піттсбурга пред'явлені додаткові звинувачення

Вбивці 11 людей в синагозі Піттсбурга пред'явлені додаткові звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Американцеві Роберту Боуерсу, який минулої осені вбив 11 осіб в синагозі міста Піттсбург (штат Пенсільванія), пред’явлені додаткові звинувачення, в тому числі за заподіяння шкоди за ознакою віросповідання. Про це повідомила у вівторок в поширеній заяві прокуратура Західного округу штату Пенсільванія, передає УНН.

Згідно даним прокуратури, обвинувальний висновок, внесений в базу даних судової системи 31 жовтня 2018 року, налічував 44 пункти. У новій редакції цей документ містить 66 пунктів.

“Боуерс за власним бажанням завдав тілесних ушкоджень 11 убитим і двом вижившим жертвам через їх релігійні переконання”, — пояснила прокуратура.

Боуерс в листопаді постав перед судом і заявив, що вважає себе невинним.

Йому загрожує смертна кара або довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.

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Нагадаємо, напад стався 27 жовтня, в синагозі Tree of Life (“Древо життя”) в Піттсбурзі, коли за єврейським календарем настає шаббат — субота, яка за традицією повинна бути днем відпочинку і спокою, 46-річний Роберт Боуерс застрелив 11 осіб і поранив ще шістьох, включаючи чотирьох поліцейських. Влада переконана, що він скоїв злочин на ґрунті антисемітизму.

В американській правозахисній організації “Антидефамаційна ліга” трагедію в Піттсбурзі назвали одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.

Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.

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