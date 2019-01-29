Вбивці 11 людей в синагозі Піттсбурга пред'явлені додаткові звинувачення

КИЇВ. 30 січня. УНН. Американцеві Роберту Боуерсу, який минулої осені вбив 11 осіб в синагозі міста Піттсбург (штат Пенсільванія), пред’явлені додаткові звинувачення, в тому числі за заподіяння шкоди за ознакою віросповідання. Про це повідомила у вівторок в поширеній заяві прокуратура Західного округу штату Пенсільванія, передає УНН.