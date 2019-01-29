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Убийце 11 человек в синагоге Питтсбурга предъявлены дополнительные обвинения

Убийце 11 человек в синагоге Питтсбурга предъявлены дополнительные обвинения

Киев  •  УНН

 • 11439 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Американцу Роберту Боуэрсу, который прошлой осенью убил 11 человек в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), предъявленные дополнительные обвинения, в том числе за причинение вреда по признаку вероисповедания. Об этом сообщила во вторник в распространенном заявлении прокуратура Западного округа штата Пенсильвания, передает УНН.

Согласно данным прокуратуры, обвинительное заключение, внесенный в базу данных судебной системы 31 октября 2018, насчитывал 44 пункта. В новой редакции этот документ содержит 66 пунктов.

“Боуэрс по собственному желанию нанес телесные повреждения 11 убитым и двум выжившим жертвам за их религиозные убеждения”, — пояснила прокуратура.

Боуэрс в ноябре предстал перед судом и заявил, что считает себя невиновным.

Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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Напомним, нападение произошло 27 октября, в синагоге Tree of Life ( “Древо жизни”) в Питтсбурге, когда по еврейскому календарю наступает шаббат — в субботу, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя, 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четырех полицейских. Власть убеждена, что он совершил преступление на почве антисемитизма.

В американской правозащитной организации “Антидиффамационная лига” трагедию в Питтсбурге назвали одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

Позже стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.

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