Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу шериф округа Сан-Диего Билл Гор на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News, передает УНН.
“Подозреваемый взят под стражу”, — сказал он, уточнив, что речь идет о “взрослом белом мужчине”, который до этого проживал непосредственно в Сан-Диего. Шериф также подтвердил, что в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были вскоре доставлены в больницу.
“К сожалению, одна из пострадавших скончалась от полученных ранений”, — добавил он.
Мэр города Поуей Стив Вос, где произошла стрельба, назвал этот инцидент преступлением на почве ненависти.
“Наши мысли и молитвы направлены к семьям (пострадавших) и тем, кто займется расследованием”, — сказал он.
Ранее стало известно о том, что в синагоге Chabad Way города Поуей в 11:30 (21:30 Киев) неизвестный открыл стрельбу по прихожанам.
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Напомним, 27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападающий — 46-летний Роберт Боуэрс — был ранен и взят под стражу. Прокуратура выдвинула Боуэрсу обвинения в уголовных преступлениях и преступление на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь. Американская правозащитная организация “Антидиффамационная лига” назвала трагедию в Питтсбурге одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.
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