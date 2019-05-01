В університеті Північної Кароліни сталася стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Три людини у вівторок отримали поранення в результаті стрілянини в студентському містечку університету штату Північна Кароліна. Підозрюваного схопили. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал WSOC.
Він пояснив, що невідомий відкрив стрілянину біля одного з будинків вузу, розташованого в місті Шарлотт. За даними телеканалу, кулі потрапили в трьох осіб.
Університет Північної Кароліни інформував, що навчальний комплекс закритий на вхід через пострілів. "Режим заборони залишається в силі. Всім залишатися в безпечних місцях", - вказали в Twitter вузу.
Його дирекція раніше настійно рекомендувала учням і викладачам "тікати, ховатися і давати відсіч" за необхідності.
Нагадаємо, у місті Оберн в штаті Алабама конфлікт у McDonald's завершився стрільбою, внаслідок чого загинув 20-річний хлопець, а ще 4 людини дістали поранення.