В университете Северной Каролины произошла стрельба, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина. Подозреваемый схвачен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал WSOC.
Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.
Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указали в Twitter вуза.
Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.
Напомним, в городе Оберн в штате Алабама конфликт в McDonald's завершился стрельбой, в результате чего погиб 20-летний парень, а еще 4 человека получили ранения.