В университете Северной Каролины произошла стрельба, есть пострадавшие

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112817 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116260 просмотра

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7 марта, 08:52 • 145491 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115761 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина. Подозреваемый схвачен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал WSOC.

Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указали в Twitter вуза.

Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.

Напомним, в городе Оберн в штате Алабама конфликт в McDonald's завершился стрельбой, в результате чего погиб 20-летний парень, а еще 4 человека получили ранения.

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