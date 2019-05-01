В университете Северной Каролины произошла стрельба, есть пострадавшие

Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указали в Twitter вуза.

Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.

Напомним, в городе Оберн в штате Алабама конфликт в McDonald's завершился стрельбой, в результате чего погиб 20-летний парень, а еще 4 человека получили ранения.