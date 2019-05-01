Два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины. Об этом сообщил во вторник местный телеканал WSOC, передает УНН.
По данным телеканала, четыре человека при этом получили ранения, они доставлены в больницу, двое — в критическом состоянии. Жизнь двух других ничего не угрожает.
Сообщается, что подозреваемым является 22-летний Тристан Террелл.
В Twitter университета опубликован призыв к ученикам не покидать свои места и следовать приказам полицейских. Учебный комплекс продолжает оставаться закрытым на вход и выход.
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Ранее УНН сообщал, что неизвестный открыл стрельбу возле одного из домов университета, расположенного в городе Шарлотт. Подозреваемый задержан, данных о его личности на данный момент не поступало.
NinerAlert: Campus lockdown continues. Remain in a safe location.— UNCC OEM (@NinerAlerts) 30 апреля 2019