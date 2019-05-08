Після стрілянини в школі в США госпіталізували 8 учнів

КИЇВ. 8 травня. УНН. Вісім учнів госпіталізовані після стрілянини в школі в передмісті Денвера у вівторок. Деякі з них знаходяться у важкому стані, повідомив шериф округу Дуглас Тоні Сперлок. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.