После стрельбы в школе в США госпитализировали 8 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Восемь учеников госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.
Сперлок уточнил, что задержаны двое подозреваемых. Они также школьники.
По данным телеканала CBS, не менее четырех учеников находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в пригороде Денвера в школе произошла стрельба. Двое подозреваемых находятся под стражей. Известно, что в школе, где произошла стрельба, учится 1500 человек.