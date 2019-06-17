Во время выпускного вечера в Филадельфии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания, что в США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NBC, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.
Отмечается, что среди пострадавших четыре подростка. По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, что не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.
Полиция ведет поиск подозреваемого.
Как сообщал УНН, один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг, 5 июня, в сельской школы в Уаикато на севере Новой Зеландии.