Во время выпускного вечера в Филадельфии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

По данным издания, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

Отмечается, что среди пострадавших четыре подростка. По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, что не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.

Полиция ведет поиск подозреваемого.

Как сообщал УНН, один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг, 5 июня, в сельской школы в Уаикато на севере Новой Зеландии.