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Во время выпускного вечера в Филадельфии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания, что в США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NBC, передает УНН.

Во время выпускного вечера в Филадельфии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие

По данным издания, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

Отмечается, что среди пострадавших четыре подростка. По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, что не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.

Полиция ведет поиск подозреваемого.

Как сообщал УНН, один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг, 5 июня, в сельской школы в Уаикато на севере Новой Зеландии.

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