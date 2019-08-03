В торговом центре в Техасе во время стрельбы погибли более 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), сообщила глава аппарата мэра города Оливия Сепеда, передает УНН со ссылкой на CNN.
Точное количество погибших власти не назвали, один из полицейских на месте происшествия заявил KTSM о 18 жертвах, однако официально эти данные полиция еще не подтвердила.
По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. В местной больнице подтвердили данные о шести пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они были госпитализированы.
По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.
Сообщения о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелках, полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.
Напомним, во время выпускного вечера в Филадельфии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие.