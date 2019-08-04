Число погибших в результате стрельбы в Техасе возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек. Об этом заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телекомпания CNN, сообщает УНН.
Он также отметил, что более 20 человек пострадали в результате этого вооруженного нападения, совершенного в субботу, 3 августа, в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
Напомним, по словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.
Сообщения о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелках, полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.