Сообщается о третьей стрельбе в США: 7 раненых в Чикаго
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По меньшей мере 7 человек получили ранения в парке Дуглас в американском городе Чикаго в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS.
Четырех мужчин и трех женщин госпитализировали ночью 4 августа с огнестрельными ранениями после того, как неизвестный стрелял по ним в парке Дуглас в Чикаго. Пострадавшие молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
На данный момент сообщается, что полиция еще не задержала стрелка. Продолжаются мероприятия по его поиску.
Напомним, в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), которая произошла 3 августа, погибли 20 человек.
Позже стало известно о стрельбе в штате Огайо. Там погибло 9 человек, а также сам нападавший.