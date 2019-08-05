В США сообщили о еще одной стрельбу в Чикаго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Соединенных Штатах после двух массовых атак в течение воскресенья, 4 августа, появилась информация о еще одном случае стрельбы в Чикаго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC-Chicago.
Отмечается, что за считанные часы после стрельбы в сторону семи человек у детской площадки в Дуглас-парке, еще в восьми людей стреляли в микрорайоне Чикаго.
По данным полиции, стрельба произошла в 4200 квартале Западной 18 улице примерно в 3:43 утра по местному времени. Человека, который получил ранения в грудь, передали медикам, а затем объявили мертвым.
Всего во время инцидента было подстрелен еще семь человек, в том числе 14-летнего парня, который получил ранение в бедро и был доставлен в больницу Stroge ". Его состояние - стабильное.
"Все семь пострадавших получили травмы, не имеющих опасности для жизни, а четверо пострадавших были осмотрены и освобождены. Трое остаются госпитализированными", - сообщила полиция.
Стрельба была одной из нескольких в Чикаго в утренние часы воскресенья.
Напомним, по данным полиции, у детской площадки в городском микрорайоне Дуглас Парк было вдикрито огонь в сторону семи человек. Стрельбу по группе людей открыл неизвестный в черном «Шевроле Камаро».
По данным полиции, баллистические данные свидетельствуют о том, что стреляли из оружия четыре-пять человек.
Также более часа позже было подстрелен еще двух человек, сообщает полиция. Две женщины стояли на улице, когда раздались выстрелы. Оба были доставлены в районные больницы, где они находятся в стабильном состоянии.
Всего, по данным чикагской полиции, по меньшей мере 43 человека пострадали в стрельбах по всему городу с вечера пятницы и в течение всех выходных.