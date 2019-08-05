Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Дональд Трамп, комментируя в воскресенье массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это "очень серьезно психически больные люди".
Вместе с тем президент США заявил, что "ненависти нет места в нашей стране". Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается "годами", и "мы должны ее остановить".
Трамп пообещал, что власти "займутся" этой проблемой. Президент заявил, что разговаривал с генеральным прокурором, директором ФБР и членами конгресса, и в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с произошедшим.
Напомним, на выходных произошли 4 случая стрельбы в нескольких городах США, где погибли более 10 человек, 43 человека получили ранения.