Влада США вважає терактом стрілянину на фестивалі в Каліфорнії

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронні органи вважають, що стрілянина на гастрономічному фестивалі у американському місті Гілрой (штат Каліфорнія) 28 липня, при якій загинули три людини, була терактом. Про це заявив у вівторок на прес-конференції офіційний представник ФБР Джон Беннет, його слова наводить телекомпанія NBC, передає УНН.