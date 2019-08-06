Влада США вважає терактом стрілянину на фестивалі в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронні органи вважають, що стрілянина на гастрономічному фестивалі у американському місті Гілрой (штат Каліфорнія) 28 липня, при якій загинули три людини, була терактом. Про це заявив у вівторок на прес-конференції офіційний представник ФБР Джон Беннет, його слова наводить телекомпанія NBC, передає УНН.
За словами Беннета, влада порахувала, що те, що сталося є "доморощеним тероризмом", оскільки 19-річний Сантін Вільям Лега, який відкрив вогонь на фестивалі, "цікавився ідеологією насильства". Про які саме переконаннях і ідеї йдеться, він не уточнив.
За інформацією слідчих, у Легана був список місць, де він розраховував відкрити стрілянину. У нього входили церкви і суди.
Леган 28 липня вбив шестирічного хлопчика, тринадцятирічну дівчинку і чоловіка 25 років, поранивши ще 12 осіб. Той, хто стріляв був озброєний автоматом типу АК-47, який був придбаний легально. Нападник проник на територію, на якій проходив фестиваль, через огорожі.