Власти США считают терактом стрельбу на фестивале в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Правоохранительные органы считают, что стрельба на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния) 28 июля, при котором погибли три человека, была терактом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель ФБР Джон Беннет, его слова приводит телекомпания NBC, передает УНН.
По словам Беннета, власти посчитали, что то, что произошло является “доморощенным терроризмом”, поскольку 19-летний Сантин Уильям Лега, который открыл огонь на фестивале, “интересовался идеологией насилия”. О каких именно убеждениях и идеи идет речь, он не уточнил.
По информации следователей, у Легана был список мест, где он рассчитывал открыть стрельбу. В него входили церкви и суды.
Леган 28 июля убил шестилетнего мальчика, тринадцатилетнюю девочку и мужчину 25 лет, ранив еще 12 человек. Стрелявший был вооружен автоматом типа АК-47, который был приобретен легально. Нападающий проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения.