За оновленими даними в результаті декількох стрілянин у Чикаго - загинули 7 та поранено 48 людей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Протягом найбільшої кількості випадків насильства за 2019-й рік у Чикаго, штат Іллінойс загинули щонайменше 7 та отримали поранення майже 50 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання Chicago Tribune.

Акти насильства досягли найвищого піку напередодні — коли лише у одній частині міста було відкрито вогонь по 17 людям.

Сім людей отримали поранення у парку Дугласа, через дві години з іншої сторони парку було відкрито вогонь по двом жінкам, ще через годину було відкрито вогонь по 8 особах, серед яких є загиблі.

Департамент поліції Чикаго випустив аудіозаписи про останню стрілянину, яка демонструвала майже хвилину постійної стрілянини. “Нижче наведено звук, що Чикаго повинен змінити свої шляхи щодо того, як ми поводимося з правопорушниками”, — написав речник поліції міста Ентоні Гуглієльмі.

Три стрілянини сталися в районі Огден, де відділення поліції у неділю розмістили додаткових офіцерів.

До понеділка вранці по всьому місту було розстріляно 55 людей, з них семеро смертельно. Жертвам було від 5 до 56 років, а розстріли відбулися практично вздовж Західної та Південної сторони міста.

Below is the sound that Chicago needs to change its ways on how we handle gun offenders. Audio from the tragic shooting at 18th & Kildare yesterday shows that criminals have no deterrent to carrying illegal guns in our city and this is what residents and police are up against. pic.twitter.com/VwixZwR0Vb

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) August 5, 2019

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