По обновленным данным в результате нескольких стрельб в Чикаго - погибли 7 и ранены 48 человек

Акты насилия достигли наивысшего пика накануне — когда только в одной части города был открыт огонь по 17 людям.

Семь человек получили ранения в парке Дугласа, через 2 часа с другой стороны парка был открыт огонь по двум женщинам, через час был открыт огонь по 8 лицах, среди которых есть погибшие.

Департамент полиции Чикаго выпустил аудиозаписи о последней стрельбе, которая демонстрировала почти минуту постоянной стрельбы. “Ниже приведен звук, что Чикаго должен изменить свои пути о том, как мы обращаемся с правонарушителями”, — написал представитель полиции города Энтони Гуглиельми.

Три стрельбы произошли в районе Огден, где отделение полиции в воскресенье разместили дополнительных офицеров.

До понедельника утром по всему городу были расстреляны 55 человек, из них семеро смертельно. Жертвам было от 5 до 56 лет, а расстрелы произошли практически вдоль Западной и Южной стороны города.

Below is the sound that Chicago needs to change its ways on how we handle gun offenders. Audio from the tragic shooting at 18th & Kildare yesterday shows that criminals have no deterrent to carrying illegal guns in our city and this is what residents and police are up against. pic.twitter.com/VwixZwR0Vb

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) August 5, 2019