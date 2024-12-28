россия увеличивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины - ISW

россия продолжает масштабировать производство дронов "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики института изучения войны со ссылкой на украинскую разведку в своем отчете пишут, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан, изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Также сообщается, что россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины. Планируется изготовить до 10 тысяч таких приманок до конца 2024 года, что почти вдвое превышает количество ударных дронов.

В отчете отмечается, что россияне построили два новых цеха на заводе в Алабуге и установили защитные сетки от дронов над зданиями. Для улучшения логистики россияне создали железнодорожную станцию с прямым сообщением между россией и Китаем, через которую поставляются необходимые компоненты для производства беспилотников.

российская армия, вероятно, будет продолжать адаптировать свои ударные стратегии, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре Украины, одновременно пытаясь наращивать производство дронов "Шахед". Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между россией и Ираном в январе 2025 года может способствовать этому процессу - говорится в отчете.

Аналитики в своем отчете пишут, что россия сталкивается с ограничениями в обеспечении заводов качественными компонентами из-за западных санкций. россияне вынуждены использовать низкокачественные двигатели китайского производства. В то же время украинские силы, благодаря инновациям в радиоэлектронной борьбе, эффективно противодействуют ударам "Шахедов".

Ключевые выводы:

- россия продолжает наращивать внутренние мощности по производству иранских беспилотников Shahed накануне запланированной кампании ударов по Украине зимой 2024-2025 годов. В то же время страна до сих пор сталкивается с ограничениями в производстве и использовании этих дронов, которые, вероятно, останутся актуальными в 2025 году.

- Северокорейские войска несут значительные потери, в частности, недавно подтвержден первый пленный северокорейский солдат в Курской области.

- Украинские войска нанесли удар системой HIMARS по российскому штабу на временно оккупированной территории Запорожской области. Как сообщается, погибли три российских офицера. Этот предупредительный удар произошел чтобы помешать возможному восстановлению российских наступательных операций на западе Запорожской области.

- российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обвинило погодные условия и действия пилота в катастрофе самолета Embraer 190 Азербайджанских авиалиний в Актау (Казахстан) 25 декабря. Однако источник в российских правоохранительных органах, связанный с Росавиацией, утверждает, что агентство пыталось скрыть злоупотребления российскими системами ПВО, обнародовав якобы расшифровку переговоров между экипажем и диспетчером в Грозном.

- Финские власти арестовали российский нефтяной танкер Eagle S из-за подозрения в причастности к повреждению подводных энергетических и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. В то же время отмечается, что пока рано утверждать, что россия причастна к повреждениям.

- Правитель россии владимир путин назначил секретаря Совета безопасности рф Сергея Шойгу председателем новосозданного Научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ.

- ВСУ вернули позиции под Северском, тогда как российские войска продвинулись в районах Торецка, Большой Новоселки, Покровска и Кураховского направления.

- российские регионы увеличивают размер премий за службу в армии, чтобы стимулировать призыв на военную службу.

Напомним

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент россии владимир путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.