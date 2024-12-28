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Зеленский пригласил в Украину президента Аргентины Милея

Зеленский пригласил в Украину президента Аргентины Милея

Киев  •  УНН

 • 466 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, а также партнерство в рамках МЕРКОСУР.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить Украину. Об этом Глава государства написал в соцсети X, передает УНН.

Очень теплый и содержательный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Поздравил Хавьера с Рождеством и Ханукой, с наступающим Новым годом, а также отметил прогресс Аргентины в экономических реформах, либерализации внешней торговли и обуздании инфляции. Аргентина демонстрирует, что воля к переменам и решимость способны достигать больших результатов в подъеме страны

- говорится в сообщении.

Зеленский пожелал лидеру страны и аргентинскому правительству и в следующем году демонстрировать такую же положительную динамику, поскольку "успех в одной части мира означает возможность пользы для всех".

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Президент также поблагодарил Милею за поддержку Украины и понимание позиций Киева в войне с рф. 

Кроме того, лидеры стран обсудили векторы сотрудничества, в частности, экономическое, сотрудничество в сфере безопасности, а также партнерство в рамках МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке). 

Напомним

Президент Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей вместе с раввинами Украины. На мероприятии присутствовали главные раввины из разных городов страны, а менора была подарена президентом Аргентины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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