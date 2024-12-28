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Трамп просит Верховный суд приостановить запрет TikTok

Трамп просит Верховный суд приостановить запрет TikTok

Киев  •  УНН

 • 3910 просмотра

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Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить запрет TikTok до 2025 года. Он утверждает, что сможет найти политическое решение вопроса после инаугурации, используя свои "выдающиеся навыки в заключении сделок".

Новоизбранный президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет TikTok до тех пор, пока его администрация не сможет найти "политическое решение" этого вопроса. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание сообщает, что Трамп призвал суд предоставить ему время после инаугурации 20 января для поиска политического решения спора.

Трамп не занимает никакой позиции по сути этого спора. Вместо этого он уважительно просит Суд рассмотреть вопрос об отсрочке предусмотренного Законом конечного срока продажи активов до 19 января 2025 года, пока он рассматривает это дело по существу

- говорится в заявлении.

Отмечается, что такая приостановка предоставит возможность Трампу "достичь политического решения".

В своем обращении Трамп также отметил, что он имеет "выдающиеся навыки в заключении сделок, мандат избирателей и политическую волю, чтобы договориться о решении, которое сохранит платформу и учтет национальные опасения правительства в области безопасности".

Это обращение Трампа произошло после того, как в пятницу TikTok и администрация Байдена подали в суд свои письменные аргументы.

Министерство юстиции, возглавляемое назначенцами Байдена, заявило, что контроль Китая над TikTok представляет серьезные угрозы национальной безопасности. Генеральный солиситор США Элизабет Прелогар отметила, что платформа собирает чувствительные данные о десятках миллионов американцев и может быть мощным инструментом для скрытых операций влияния иностранного противника.

В ответ TikTok заявил, что Конгресс не рассмотрел альтернативы, кроме запрета.

Хотя Трамп ранее поддерживал запрет TikTok, в последнее время он стал более благосклонным к платформе. Он заявил в этом месяце, что испытывает теплые чувства к TikTok, поскольку она помогла привлечь молодых избирателей на его сторону во время выборов в ноябре.

Напомним

Апелляционный суд США отказался приостановить запрет TikTok, который вступит в силу 19 января 2025 года. ByteDance должен продать приложение, иначе его удалят из американских магазинов приложений.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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