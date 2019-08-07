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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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В ООН рекомендовали США активнее бороться с расистской идеологией

В ООН рекомендовали США активнее бороться с расистской идеологией

Киев  •  УНН

 • 10246 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Эксперты ООН призвали США активнее бороться с расистской идеологией. В распространенном в Женеве в среду заявлении они выразили соболезнования семьям людей, убитых в штатах Техас и Огайо, обратив внимание на связь между распространением расистских идей и насилием в Соединенных Штатах, передает УНН.

“Соединенные Штаты должны признать прямое влияние расизма, ксенофобии и нетерпимости на продвижение насилия и создание атмосферы страха и нестабильности в общинах этнических и религиозных меньшинств”, — отметил председатель Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения Ахмед Рейд.

В свою очередь, спецдокладчик ООН по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме подчеркнула, что “использование политиками и руководителями ненавистнических речей в целях обеспечения поддержки” со стороны населения делает их “соучастниками последующего насилия”. По словам экспертов, “отказ перед лицом повторяющихся инцидентов предпринять немедленные шаги для предотвращения дальнейших актов внутреннего терроризма усугубляет соучастие политиков и лидеров в насилии”.

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Рейд и Ачиуме напомнили, что стрелки, совершавшие в США массовые убийства, прибегали в своих манифестах и сообщениях в соцсетях к риторике, “дегуманизирующей людей на основе их расы, религии, иммиграционного статуса и этнической принадлежности”.

“Общины и руководители в Соединенных Штатах должны серьезно отнестись к своим обязанностям по предотвращению дальнейших трагедий и защите человеческих прав всех людей на равноправной основе и без каких-либо условий”, — констатировали эксперты.

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Напомним, в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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