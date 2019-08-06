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Масові вбивства в Техасі: звинувачення добивається страти для стрілка

Масові вбивства в Техасі: звинувачення добивається страти для стрілка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прокурори в Техасі оголосили, що будуть домагатися страти для чоловіка, який відкрив вогонь в магазині Walmart в Ель-Пасо, убивши щонайменше 20 людей і поранивши десятки інших, передає УНН з посиланням на The Independent.

"Це дуже важкий час для нашої спільноти. Я, безумовно, з важким серцем говорю з вами. Ми продовжимо розслідування. Я можу сказати вам з самого початку ... штат висуне звинувачення у тяжкому злочині, і тому йому можуть обрати смертну кару. Ми домагатимемося страти", - сказала окружний прокурор Ель-Пасо Хайме Еспарза на прес-конференції.

До Еспарзи приєднався федеральний прокурор Джон Беш, який заявив, що федеральний уряд проводить своє розслідування "з метою" висунення звинувачень у злочинах на грунті ненависті і щодо носіння вогнепальної зброї проти підозрюваного, який був ідентифікований як 21-річний Патрік Крузіус. Департамент громадської безпеки Техасу, ФБР і департамент поліції Ель-Пасо також беруть участь в розслідуванні.

"Ми також розглядаємо це як справу про внутрішній тероризм", - сказав Беш.

Звинувачення були висунуті після того, як Крузіус імовірно відкрив вогонь по торговому центру, в якому, за словами офіційних представників, знаходилося до 3000 відвідувачів.

На прес-конференції після стрілянини в суботу начальник поліції Ель-Пасо Грег Аллен послався на документ, який був залишений стрільцем, де той докладно виклав антиіммігрантські переконання і великий інтерес до вбивства якомога більшого числа людей.

У відповідь на цей документ Аллен сказав, що стрілянина, можливо, була "сполучною ланкою" злочинів на грунті ненависті, але не став більш докладно зупинятися на цьому питанні.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо, що сталася в суботу, загинули 20 осіб, деякі з них були мексиканцями.

Раніше ОБСЄ закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини проти іммігрантів.

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