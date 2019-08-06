Масові вбивства в Техасі: звинувачення добивається страти для стрілка

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прокурори в Техасі оголосили, що будуть домагатися страти для чоловіка, який відкрив вогонь в магазині Walmart в Ель-Пасо, убивши щонайменше 20 людей і поранивши десятки інших, передає УНН з посиланням на The Independent.