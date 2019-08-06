Массовые убийства в Техасе: обвинение добивается смертной казни для стрелка

"Это очень трудное время для нашего сообщества. Я, безусловно, с тяжелым сердцем говорю с вами. Мы продолжим расследование. Я могу сказать вам с самого начала ... штат предъявит обвинение в тяжком преступлении, и поэтому ему могут избрать смертную казнь. Мы будем добиваться смертной казни", - сказала окружной прокурор Эль-Пасо Хайме Эспарза на пресс-конференции.

К Эспарзе присоединился федеральный прокурор Джон Бэш, который заявил, что федеральное правительство проводит свое расследование "с целью" выдвижения обвинений в преступлениях на почве ненависти и в отношении ношения огнестрельного оружия против подозреваемого, который был идентифицирован как 21-летний Патрик Крузиус. Департамент общественной безопасности Техаса, ФБР и департамент полиции Эль-Пасо также участвуют в расследовании.

"Мы также рассматриваем это как дело о внутреннем терроризме", - сказал Бэш.

Обвинения были выдвинуты после того, как Крузиус предположительно открыл огонь по торговому центру, в котором, по словам официальных представителей, находилось до 3000 посетителей.

На пресс-конференции после стрельбы в субботу начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен сослался на документ, который был оставлен стрелком, в котором тот подробно изложил антииммигрантские убеждения и большой интерес к убийству как можно большего числа людей.

В ответ на этот документ Аллен сказал, что стрельба, возможно, была "связующим звеном" преступления на почве ненависти, но не стал более подробно останавливаться на этом вопросе.

Напомним, в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, произошедшей в субботу, погибли 20 человек, некоторые из них были мексиканцами.

Ранее ОБСЕ призвала США расследовать теракты в Техасе как преступления против иммигрантов.