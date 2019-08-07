Байден як і раніше лідер президентських перегонів у США, його наздоганяє Сандерс - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Джо Байден все так же залишається лідером серед кандидатів на участь в президентських виборах 2020 року. Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Опитування проводилося з 1 по 5 серпня. Він показав, що за Байдена готові проголосувати 22% демократів і незалежних виборців. Рівень підтримки колишнього віце-президента не змінився у порівнянні з опитуванням, яке проводилося в липні. Берні Сандерса підтримують 18%, позиції сенатора покращилися за місяць на 2%.
Ніхто з інших кандидатів від Демократичної партії — а на сьогоднішній день за номінацію борються 23 політика — не зміг набрати вище 9%.
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Байден і Сандерс є представниками двох конкуруючих гілок Демократичної партії. Їх погляди на управління державою суттєво різняться. Сандерс виступає за загальну безкоштовну охорону здоров’я, в той час як Байден — прихильник більш помірного підходу, який передбачає збереження приватного медичного страхування.
Обидва політики — найбільш сильні кандидати, здатні перемогти Дональда Трампа, вважають виборці-демократи. 36% виборців пояснили свій вибір виключно ймовірністю перемоги того чи іншого кандидата над чинним президентом. Тільки 11% сказали що для них мають значення погляди кандидата на медичну реформу, а 5% назвали в числі найважливіших критеріїв екологічну програму.
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Найбільшу підтримку в липні-серпні і Байден, і Сандерс отримали від представників етнічних меншин. Прихильників серед меншин за минулий місяць, навпаки, втратили сенатор Камала Харріс і колишній конгресмен Бето О’Рурк. При цьому голоси серед меншин розподілилися порівну: як Байдена, так і Сандерса підтримали 23% демократів, які зараховують себе до етнічних меншин. Підтримка Сандерса виросла в порівнянні з липнем на 2%.
За Камалу Харріс готові проголосувати 6% респондентів, її рейтинг впав на 5%. Впав і рейтинг Бето О’Рурк — з 5% до 2% в порівнянні з попереднім опитуванням.
Опитування проводилося на території всієї країни, в ньому взяли участь 1258 осіб, в тому числі 494 представника расових або етнічних меншин. Похибка опитування — близько 5 процентних пунктів.
Нагадаємо, кількість членів Демократичної партії в нижній палаті Конгресу США, що підтримують початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа, становить 118 осіб — більше половини фракції демократів.