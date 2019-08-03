Більше 50% демократів Палати представників виступають за початок імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Число членів Демократичної партії в нижній палаті Конгресу США, що підтримують початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа, становить 118 осіб - більше половини фракції демократів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За даними телекомпанії, останнім виступив за імпічмент Трампа конгресмен від штату Каліфорнія Салюд Карбахаль. Загальна кількість таких законодавців-демократів в нижній палаті Конгресу збільшилася на 23 людини після виступу колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера на Капітолійському пагорбі минулого тижня, відзначає телекомпанія. Мюллер відповідав на питання, що стосувалися розслідування їм відомостей про приписується РФ втручанні в вибори в США 2016 року.
Для початку процесу імпічменту потрібна проста більшість голосів Палати представників, яке при нинішній розстановці сил законодавці Демократичної партії США, що знаходиться в опозиції, теоретично можуть набрати.
Нагадаємо, впливові законодавці-демократи у США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа. Таким чином у Демократичній партії США відреагували на публічний виступ спеціального прокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання Росії.