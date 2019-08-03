Более 50% демократов Палаты представителей выступают за начало импичмента Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Число членов Демократической партии в нижней палате Конгресса США, поддерживающих начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, составляет 118 человек - более половины фракции демократов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По данным телекомпании, последним выступил за импичмент Трампа конгрессмен от штата Калифорния Салюд Карбахаль. Общее число таких законодателей-демократов в нижней палате Конгресса увеличилось на 23 человека после выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на Капитолийском холме на прошлой неделе, отмечает телекомпания. Мюллер отвечал на вопросы, касавшиеся расследования им сведений о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года.
Для начала процесса импичмента требуется простое большинство голосов Палаты представителей, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся в оппозиции, теоретически могут набрать.
Напомним, влиятельные законодатели-демократы в США заявляют, что Конгресс инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа. Таким образом в Демократической партии США отреагировали на публичное выступление специального прокурора Роберта Мюллера, который подвел итоги работы следствия относительно вмешательства России.