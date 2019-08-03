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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84888 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128036 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126669 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130389 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Более 50% демократов Палаты представителей выступают за начало импичмента Трампа

Более 50% демократов Палаты представителей выступают за начало импичмента Трампа

Киев  •  УНН

 • 8125 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Число членов Демократической партии в нижней палате Конгресса США, поддерживающих начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, составляет 118 человек - более половины фракции демократов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По данным телекомпании, последним выступил за импичмент Трампа конгрессмен от штата Калифорния Салюд Карбахаль. Общее число таких законодателей-демократов в нижней палате Конгресса увеличилось на 23 человека после выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на Капитолийском холме на прошлой неделе, отмечает телекомпания. Мюллер отвечал на вопросы, касавшиеся расследования им сведений о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года.

Для начала процесса импичмента требуется простое большинство голосов Палаты представителей, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся в оппозиции, теоретически могут набрать.

Напомним, влиятельные законодатели-демократы в США заявляют, что Конгресс инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа. Таким образом в Демократической партии США отреагировали на публичное выступление специального прокурора Роберта Мюллера, который подвел итоги работы следствия относительно вмешательства России.

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