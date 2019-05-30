Демократы в Конгрессе хотят начать импичмент Трампа

В среду независимый прокурор США Роберт Мюллер заявил, что выдвижение обвинений президенту США противоречило бы Конституции и правилам Министерства юстиции США, а также было бы несправедливым.

"После следствия, если бы мы были уверены, что президент однозначно совершил преступление, мы так и сказали", - отметил Мюллер в обращении в среду.

Для того, чтобы принять меры против действующего президента надо принимать "процедуру, отличную от системы преследования преступлений", - подчеркнул он.

В Белом доме заявили, что текст доклада следствия Мюллера "говорит сам за себя".

"Не было заговора, не было уголовного заговора - и Минюст США подтвердил, что не было и препятствование правосудию. Независимый прокурор Мюллер также заявил, что министр юстиции Барр добросовестно вел себя с предоставленным ему докладом. После двух лет работы независимый прокурор США, перелистывает эту страницу - и остальные должны сделать то же самое", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Зато в Демократической партии США увидели в отдельных фразах произнесенных Мюллером сигнал, только Конгресс может взять на себя миссию предъявления обвинений президенту США. Многочисленные законодатели-демократы выступили за начало процедуры импичмента.

"Заявление Мюллера подчеркивает то, что знают те, кто читал его доклад: она представляет собой представление на импичмент, а действовать имеет Конгресс. Там должны действовать", - заявила в Twitter сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

"Заявление Мюллера четко указывает: Конгресс имеет законное и моральное обязательство немедленно начать процедуру импичмента", - твитит сенатор-демократ Корри Букер, который, как и Уоррен, участвует в выборах президента США 2020.

Камала Харрис, другая кандидат в президенты США и сенатор-демократ также призывает к импичменту.

"Надо начинать процедуру импичмента. Это - наш конституционный долг", - твитит Харрис.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США уже заговорили о первых конкретных шагах на пути к импичменту.

"Следующим шагом Юридический комитет Палаты представителей должен начать официальную процедуру запроса об импичменте (impeachment inquiry), чтобы формально начать рассматривать, необходимо ли выдвигать представление об импичменте", - твитит конгрессмен-демократ Дэвид Сисилин.

По словам законодателя, запрос об импичменте позволит Юридическому комитету "собирать доказательства, отправлять повестки свидетелям и принимать решение относительно дальнейших действий".

В Республиканской партии США взамен настаивают, что новое заявление Мюллера никак не изменило ситуацию.

Напомним, первый республиканец в Конгрессе США публично выступил за импичмент президенту страны Дональду Трампу.